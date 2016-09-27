CHP, OHAL KHK'larının iptali için ikinci kez AYM'ye başvurdu.
CHP, 669 sayılı OHAL KHK'sının bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
İLK BAŞVURU GEÇEN HAFTAYDI
CHP, Kanun Hükümünde Karanamelerin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne ilk başvurusunu geçtiğimiz hafta yapmıştı. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, mahkemeye yaptıkları başvuru sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Olağanüstü Hal'in ilanından sonra Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan 2. kararnamenin kimi hükümlerinin iptali için başvuru yaptık" diyen Gök "Bugüne kadar 8 kararname çıkarıldı. Bu kararnamelerden ilkinin görüşmeleri Meclis'te yapılacağı için, kanunlaştıktan sonra onu da AYM'ye taşıyacağız. Haftaya salı günü ve sonraki günlerde de, diğer kararnameleri AYM'ye götürme çalışmalırımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
CHP'NİN İTİRAZ ETTİĞİ KHK
31 Temmuz günü yayımlanan 669 sayılı KHK ile bin 389 asker ihraç edildi. Kuvvet komutanlıkları MSB'ye bağlandı. GATA Sağlık Bakanlığı'na bağlandı.
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FETO'CULUĞUNU BİR KEZ DAHA KANITLAMIŞ OLDU
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