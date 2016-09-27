Bordo Bereliler operasyonlara katılıyor

Türkiye ile Kuzey Irak sınırlarında stratejik öneme sahip Yeşilova köyündeki Gerdan Tepe'de bir süre önce yol yapım çalışmalarını sürdüren araçlara PKK terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açılmıştı. Bunun üzerine Gerdan Tepe'nin tamamen PKK'lılardan temizlenmesi için bordo bereliler helikopterle bölgeye taşındı. Helikopterlerin hakim bölgelere indirdiği bordo bereli askerlerin Garden Tepe'nin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.

Daha önce tespit edilen noktalar helikopterler tarafından ateş altına alınırken, PKK mensupları ile sıcak temasın sağlanıp sağlanmadığı hakkında ise bilgi alınamadı.