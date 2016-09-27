Bordo Bereliler operasyonlara katılıyor

Türkiye ile Kuzey Irak sınırlarında stratejik öneme sahip Yeşilova köyündeki Gerdan Tepe'de bir süre önce yol yapım çalışmalarını sürdüren araçlara PKK terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açılmıştı. Bunun üzerine Gerdan Tepe'nin tamamen PKK'lılardan temizlenmesi için bordo bereliler helikopterle bölgeye taşındı. Helikopterlerin hakim bölgelere indirdiği bordo bereli askerlerin Garden Tepe'nin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.
Daha önce tespit edilen noktalar helikopterler tarafından ateş altına alınırken, PKK mensupları ile sıcak temasın sağlanıp sağlanmadığı hakkında ise bilgi alınamadı.
kalan karakter 1000
dağda gezen çakalları içerdeki hainleri zıbartın gelin inşallah dualarımız sizinle:Yolunuz açık olsun,yağmur canınızı incitmesin,ayağınıza taş değmesin,su gibi gidin su gibi gelin.
Kara yilan denen itin kellesini getirmeden donmesinler.
ABD askerlerinin, “Fırat Kalkanı” operasyonuna katılması Türkiye ile ÖSO’nun arasını açar ve Türkiye Suriye’de yalnız kalır. Böylece Türkiye kendi askerini Suriye’ye sokmak zorunda kalır ya da yenilmiş olarak Suriye’den ve “PYD koridorunun önünden çekilir. İSTENEN BU MU?
Ordularımıza her daim zaferler nasıp eyle Allah'ım.
gazaniz mubarek olsun rabbim yar ve yardimciniz olsun
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.