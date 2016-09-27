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operasyonlara katılıyor

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine helikopterlerle getirilen , üyelerine yönelik operasyon başlattı.

Bordo Bereliler operasyonlara katılıyor

Türkiye ile Kuzey Irak sınırlarında stratejik öneme sahip Yeşilova köyündeki Gerdan Tepe'de bir süre önce yol yapım çalışmalarını sürdüren araçlara terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi açılmıştı. Bunun üzerine Gerdan Tepe'nin tamamen PKK'lılardan temizlenmesi için helikopterle bölgeye taşındı. Helikopterlerin hakim bölgelere indirdiği bordo bereli askerlerin Garden Tepe'nin güneyine doğru ilerlediği belirtildi.

Daha önce tespit edilen noktalar helikopterler tarafından ateş altına alınırken, PKK mensupları ile sıcak temasın sağlanıp sağlanmadığı hakkında ise bilgi alınamadı.
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  • 27 Eylül 2016, Salı 15:36
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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T&#252;rkyılmaz Türkyılmaz

dağda gezen çakalları içerdeki hainleri zıbartın gelin inşallah dualarımız sizinle:Yolunuz açık olsun,yağmur canınızı incitmesin,ayağınıza taş değmesin,su gibi gidin su gibi gelin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 17:17
Osman Osman

Kara yilan denen itin kellesini getirmeden donmesinler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 17:14
MESAJ MESAJ

ABD askerlerinin, “Fırat Kalkanı” operasyonuna katılması Türkiye ile ÖSO’nun arasını açar ve Türkiye Suriye’de yalnız kalır. Böylece Türkiye kendi askerini Suriye’ye sokmak zorunda kalır ya da yenilmiş olarak Suriye’den ve “PYD koridorunun önünden çekilir. İSTENEN BU MU?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.09.2016 17:09
Ahmet Ahmet

Ordularımıza her daim zaferler nasıp eyle Allah'ım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 27.09.2016 16:25
memo memo

gazaniz mubarek olsun rabbim yar ve yardimciniz olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 27.09.2016 15:42
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