Bakan Soylu: Hayallerini ortadan kaldıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 6 askerin ailelerine, yakınlarına ve ülkeye başsağlığı dileğinde bulundu.

Terörle ve teröristle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Ancak terörü meşru göstermeye çalışan, teröre meşruiyet ve destek sağlamaya çalışan unsurlarla, terörle mücadeleyi nasıl kararlılıkla yapıyorsak, daha fazla bir kararlılıkla onlarla da mücadele edeceğiz. Bu toprakların özgürlüğünü ve hürriyetini akamete uğratmaya çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu cevabı verirken de terörü ortadan kaldırabilmek için ne kadar dirayetli olduğumuzu da tüm güvenlik kuvvetlerimizle ortaya koyuyoruz. Milletimiz de bütün iradesiyle bunun arkasındadır."

"TERÖR ÖRGÜTÜ VE YANDAŞLARI BU YOLUN YAPILMASINI İSTEMİYOR"

Soylu, Şırnak ve Van arasındaki yolun yapılması için çalıştıklarını, devletin iki il arasındaki yolun yapılması ve bölgenin gelişmesine katkı sağlama iradesine sahip olduğunu dile getirdi.

İki il arasındaki yolun 5 kilometresinin tamamlandığına işaret eden Soylu, "Terör örgütü ve yandaşları bu yolun yapılmasını istemiyor. Bu yol, bölgenin kalkınması demektir. Nasıl havalimanı yapılmasını istemiyorlarsa, bu yolun da yapılmasını istemiyorlar. Bölgeye herhangi bir yatırım gelmesini istemiyorlar." ifadesini kullandı.

"DESTEKLEYENLER BUNLARDAN DAHA ZAVALLI"

Soylu, terörle mücadele kapsamında operasyonların sürdürüleceğinin altını çizerek, "Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek. Kış mış yok. Bütün mevsimler içerisinde, bunlar neredeyse tepelerine bineceğiz ve bu terörizmi de terörizmi meşru göstermek isteyenlerin de heveslerini, hayallerini ortadan kaldıracağız ve kıracağız." diye konuştu.