Bakan Soylu: Hayallerini ortadan kaldıracağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 6 askerin ailelerine, yakınlarına ve ülkeye başsağlığı dileğinde bulundu.
Terörle ve teröristle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:
"Ancak terörü meşru göstermeye çalışan, teröre meşruiyet ve destek sağlamaya çalışan unsurlarla, terörle mücadeleyi nasıl kararlılıkla yapıyorsak, daha fazla bir kararlılıkla onlarla da mücadele edeceğiz. Bu toprakların özgürlüğünü ve hürriyetini akamete uğratmaya çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu cevabı verirken de terörü ortadan kaldırabilmek için ne kadar dirayetli olduğumuzu da tüm güvenlik kuvvetlerimizle ortaya koyuyoruz. Milletimiz de bütün iradesiyle bunun arkasındadır."
"TERÖR ÖRGÜTÜ VE YANDAŞLARI BU YOLUN YAPILMASINI İSTEMİYOR"
Soylu, Şırnak ve Van arasındaki yolun yapılması için çalıştıklarını, devletin iki il arasındaki yolun yapılması ve bölgenin gelişmesine katkı sağlama iradesine sahip olduğunu dile getirdi.
İki il arasındaki yolun 5 kilometresinin tamamlandığına işaret eden Soylu, "Terör örgütü ve yandaşları bu yolun yapılmasını istemiyor. Bu yol, bölgenin kalkınması demektir. Nasıl havalimanı yapılmasını istemiyorlarsa, bu yolun da yapılmasını istemiyorlar. Bölgeye herhangi bir yatırım gelmesini istemiyorlar." ifadesini kullandı.
"DESTEKLEYENLER BUNLARDAN DAHA ZAVALLI"
Soylu, terörle mücadele kapsamında operasyonların sürdürüleceğinin altını çizerek, "Güvenlik kuvvetlerimiz operasyonlarını aralıksız sürdürecek. Kış mış yok. Bütün mevsimler içerisinde, bunlar neredeyse tepelerine bineceğiz ve bu terörizmi de terörizmi meşru göstermek isteyenlerin de heveslerini, hayallerini ortadan kaldıracağız ve kıracağız." diye konuştu.
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Sayın bakanım sağ ol milletimiz terörün ve teröristlerin tamamen temizlenmesini ve her türlü desteği vererek dualarında aslanlarımızı her yerde zaferlerle donatmasını Allah'tan istiyor.
HELAL SANA BAKANIM YÜRÜÜÜ HEP İLERİİİ,,,ancak senide herhangi bir tarikatımız kapmasın dikkat et Uşağum kendine
Namustur Sancak, ask ver yardir Vatan kimselere birakmam benim se toprakta yatan akil, kalem, sabir ve bedel! bugün, yarin ,her zaman
insallah...bu adamlar bölgede her magaraya hersey depolamislar...3000 metre ya Kadar...silahla ve erzak ile dolasmlarinada gerek yok..çünkü her magarada ihtiyacalarini karsilayabiliyolar...burada..öz elestiri yapmak zorundayiz...yilanin basi kücükken ezilmeli. Anakonda olunca...böyle oluyor.
sayın bakanım sizin dediğiniz gibi bu hain örgüt ya bitecek yada bitecek bu halk yanınızda geri vides yok hep ileri oradaki halk bunu istiyor devletimizin terörü bitirme konusunda net olduğunu görünce daha devletinin yanında yer alacak ve o hainlere nefes bile aldırmayacak halk devletine güvenemiyor çünkü daha önce devleti yönetenler tam örgüt biterken bir sözde ateşkes teranesi tutturdular ve oradaki halkı tekrar hain örgütün kucağına attılar bu hatayı bir kere daha yapmıyalım o zaman göreceksiniz o bölge insanları nasıl devletinin yanında yer alacak
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