Yeni ByLock listesi belirlendi

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde, FETÖ'nün kullandığı Bylock iletişim sistemini kullanan kişilerce ilgili yeni tespitler yapıldı. Cep telefonlarına indirilen özel bir programla işletilmeye başlanan Bylock sistemini ortaya çıkartan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 20 bin kişilik yeni bir liste belirledi.

20 BİN KİŞİLİK İKİNCİ LİSTE

Darbe girişiminin ardından MİT'in yaptığı çalışmalarla referans kullanıcıların verdiği şifrelerin yüklenmesiyle "çok güvenli" biçimde haberleşmeyi sağlayan sistemle ilgili daha önce devlet görevlilerinden oluşan 53 bin kişilik listenin ardından 20 bin kişilik ikinci liste hazırlandı.



Milliyet'te yer alan habere göre MİT'teki uzmanlarca hazırlanan listede hemen her devlet kurumundan personelin yer aldığı ifade edildi. Liste, adli ve idari işlemler yapılması amacıyla ilgili kurumlara gönderilmeye başlandı. Yeni listede bu kez, daha üst düzeyde bazı devlet görevlilerinin de yer aldığı öğrenildi.



Yeni liste içinde ayrıca daha önce gerek emekli olan gerekse hükümetin yürürlüğe koyduğu kanun hükmündeki kararnamelerle ihraç edilen devlet memurlarının da yer aldığı öğrenildi. Bu listelerin işleme girmesiyle birlikte daha öncekine benzer bir süreç işleyecek.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN TALİMATI

Bu arada, Bylock iletişim sistemiyle ilgili yapılan araştırmalarda, halen ABD'de bulunan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in güvenli iletişimde Bylock kullanılması için özel talimat verdiği belirlendi. Soruşturmalarda, line, WhatsApp, Viber gibi iletişim kanallarının terör örgütünce güvenli bulunmadığı, bu nedenle Bylock'a geçiş yapıldığı anlaşıldı. FETÖ lideri Gülen'in bu çerçevede, "Tüm üyeler Bylock programı üzerinden görüşmeler yapsın, normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur" talimatını verdiği tespit edildi.



Bylock kullanıcılarına yönelik soruşturmalarda, FETÖ lideri Gülen'den bölge imamlarına, bölge imamları aracılığıyla il ve ilçe imamlarına gelen tüm emir ve talimatların Bylock üzerinden ulaştırıldığı, böylelikle örgüt içindeki gizliliğin en üst seviyede oluşturulduğu belirlendi.