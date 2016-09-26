Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak

İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Yeni Havalimanının inşaatçalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Havalimanının ilk etabını, belirtilen tarih olan 26 Şubat 2018'e yetiştirmek için gecelerini gündüzlerine kattıklarını dile getiren Akçayoğlu, terminal binasının kaba inşaatını bir an önce bitirmek istediklerini söyledi.

90 milyon yolcu kapasiteli ilk etap için yapımı süren terminal binasının 1,3 milyon metrekare olacağını ifade eden Akçayoğlu, "110 milyon yolcukapasitesini kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü şu anda yıllık 60 milyonun üzerinde yolcuyu ağırlayan Atatürk Havalimanı terminal binası 350-400 bin metrekarelerde." dedi.



"GÜNDE 2 BİN UÇAK İNİŞ VE KALKIŞ YAPABİLECEK"

Akçayoğlu, ilk etap için 6 milyar avro harcanacağını ifade ederek, halihazırda bunun KDV ile birlikte 2,4 milyar avrosunun harcandığını aktardı.

Atatürk Havalimanında bayram tatilinin son günü olan 18 Eylül'de bir günde bin 500 uçak iniş kalkışıyla yeni bir rekor kırıldığını hatırlatan Akçayoğlu, "Biz ilk fazı hizmete açtığımızda günde 2 bin uçak iniş kalkış yapabilecek" diye konuştu.

250 HAVAYOLU ŞİRKETİNE HİZMET VERECEK

Akçayoğlu, İstanbul Yeni Havalimanından dünyanın farklı noktalarında 350'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirileceğini belirterek, havalimanının böylece dünyanın en büyük HUB'larından biri olacağını vurguladı.

Havalimanı işletme yönetiminin dünyanın farklı noktalarında görüşmelerini sürdürdüğünü dile getiren Akçayoğlu, "Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek" bilgisini verdi.

Akçayoğlu, havalimanının 18 bin araç ile Avrupa'nın en büyük otoparkına sahip olacağının altını çizerek, şu anda 18 bin 500 olan çalışan sayısının gelecek yıl bu dönemde 30 bin kişiye ulaşacağını, işletmeye açıldığında 100 bin kişiye yeni direkt iş imkanı sağlayacağını bildirdi.