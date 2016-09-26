Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos'ta başlatılan "Fırat Kalkanı Harekatı" 34. gününde devam ediyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, harekat kapsamında Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DAEŞ arasındaki çatışmalar Ameriyah, Tall Ar, Tall Aşah ve El Eyyubiyah bölgelerinde yoğun olarak sürüyor.

Harekat kapsamında, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen terör örgütü DAEŞ'e ait 18 hedefe, Fırtına obüsleriyle 27 atış yapıldı. Böylelikle harekat süresince toplam bin 307 hedefe 5 bin 34 atım gerçekleştirilmiş oldu.

Koalisyon uçakları da Amiriyah bölgesinde tespit edilen terör örgütü DAEŞ unsurlarına yönelik 3 hava harekatı düzenledi. Harekatlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Teröristlerden temizlenen bölgelerde yapılan aramalarda bulunan 2 tuzaklı mayın imha edildi. Böylece harekatın başından itibaren çoğu tuzaklanmış toplam 28 mayın ve 981 el yapımı patlayıcı muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerince etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamında, insansız hava aracı Suriye sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdü.

AFAD ve Kızılay tarafından Özgür Suriye Ordusu personeli ve bölgedeki sivillere yönelik sıcak yemek dağıtımı ve sağlık hizmetleri devam ederken, Suriye'nin kuzeyinde icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.