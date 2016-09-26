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'dan alçak saldırı: 6 şehit

’ta bir grup ’lı terörist tarafından, kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çatışmada, ilk bilgilere göre, 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.

PKKdan alçak saldırı: 6 şehit
'ta bir grup 'lı terörist tarafından, güvenlik noktasına roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı ve ardından yaşanan çatışmada, ilk bilgilere göre, 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında, yeni Şırnak Cezaevi yakınlarında, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist, burada görev yapan asker ve koruculara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderilirken, çatışmanın yaklaşık 6 saattir sürdüğü öğrenildi. Saldırı ve çatışmada, 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bölgede yaralıların olduğu da öğrenildi.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 16:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Askerin ve polisin içi hala hain dolu. Bunlar destek almadan bu saldırıları yapamaz. Bu hainler mutlaka tespit edilip temizlenmeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 23:27
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