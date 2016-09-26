Olay, saat 11.00 sıralarında, yeni Şırnak-Van karayolu Şırnak Cezaevi yakınlarında, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist, burada görev yapan asker ve koruculara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderilirken, çatışmanın yaklaşık 6 saattir sürdüğü öğrenildi. Saldırı ve çatışmada, 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bölgede yaralıların olduğu da öğrenildi.
PKK'dan alçak saldırı: 6 şehit
Şırnak’ta bir grup PKK’lı terörist tarafından, kontrol noktasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Çatışmada, ilk bilgilere göre, 6 güvenlik görevlisi şehit oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında, yeni Şırnak-Van karayolu Şırnak Cezaevi yakınlarında, kentteki sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan güvenlik noktasında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, bir grup PKK'lı terörist, burada görev yapan asker ve koruculara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Saldırının ardından çatışma çıktı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve güvenlik görevlisi gönderilirken, çatışmanın yaklaşık 6 saattir sürdüğü öğrenildi. Saldırı ve çatışmada, 6 güvenlik görevlisinin şehit olduğu, bölgede yaralıların olduğu da öğrenildi.
Etiketler: Şırnak , Şırnak-Van Karayolu , PKK
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Askerin ve polisin içi hala hain dolu. Bunlar destek almadan bu saldırıları yapamaz. Bu hainler mutlaka tespit edilip temizlenmeli.
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