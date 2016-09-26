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Sabancı cinayeti zanlısı Akkol ilk kez konuştu

Sabancı Suikastı Davası sanığı, terör örgütü DHKP-C üyesi , cinayetten 20 yıl sonra ilk kez savunmasını yaptı.

Türkiyeyi sarsan suikastin sanığından ilk savunma!

Sabancı Suikastı Davası sanığı, terör örgütü DHKP-C üyesi , cinayetten 20 yıl sonra ilk kez savunmasını yaptı.

Yakaladıktan sonra 4. kez hakim karşısına çıkan Akkol, suçlamaları reddetti. Akkol, "Mustafa Duyar ile Fehriye Erdal'ı şahsen tanımıyorum. Duyar'ın benimle ilgili hiçbir beyanını kabul etmiyorum. Kendisi hain bir adam. Kendini kurtarabilmek için yanına bir kurban aramış. Benim adımı vermiş" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Silivri Cezaevi'nden getirilen sanık İsmail Akkol ve avukatları hazırbulundu. Sabancı ailesini duruşmada avukat Vehbi Kahveci temsil etti.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 14:49
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yok yok

20 sene niye kaçtıki acaba

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evet0
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:59
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