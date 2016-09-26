Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD, ABD'nin kendisine sunduğu silah ve lojistik imkanlarını paylaşmayı vaat ederek, Arap savaşçılardan oluşan bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında bir araya getirmişti.

Yönetimi tümüyle PYD/PKK'da kalan SDG'ye ABD yardımları hızla artmış, Suriye'nin Türkiye sınırındaki toprakların büyük bölümünü ele geçirip Fırat Nehri'nin batısına geçmişti.

PYD/PKK, Arapların yaşadığı topraklara da yayılabilmek için "SDG" maskesini kullanmaya devam ediyor.

"SDG TAMAMEN PKK'NIN KONTROLÜNDE"

SDG'nin üst düzey yöneticisi olarak görev yapan, buna karşın karar alma mekanizmasında söz hakkı bulamayan Arap komutanlardan Abdulkerim el-Ubeyd, yerinin açıklanmaması kaydıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün aslında tamamen PKK'nın kontrolünde olduğunu anlattı.

Ubeyd, 20 gün öncesine kadar SDG içerisinde Et-Tahrir Tugayları birliğiyle yer aldıklarını ancak Araplara ait toprakların güvenliğini kendileri sağlamak isteyince PYD/PKK şiddetiyle karşılaştıklarını söyledi.

Bunun sonucunda gruptan ayrıldıklarını kaydeden Ubeyd, şunları söyledi:

"PKK, SDG üzerinde hakim durumda, kararları örgüt alıyor. SDG içindeki grupların çoğu sadece görüntüde var. PKK hem SDG hem de PYD'ye hakim. SDG, PKK'nın ayrılıkçı hedeflerini gizlemek ve işgal ettiği topraklarda meşruiyet kazanmak için kullandığı bir kılıftan ibaret."

HEDEF "BÜYÜK KÜRDİSTAN"

SDG'li gibi görünen PKK'lı komutanların Suriye'de etnik bir yönetim kurup ardından Türkiye'ye yönelmek istediklerini anlatan Ubeyd, şunları söyledi:

"Ülkenin kuzeyinde kantonlar kurup önce Suriye Kürdistanı inşa etmeyi, ülkedeki durumun istikrar kazanmasından sonra da Türkiye'ye yönelerek Büyük Kürdistan projesini hayata geçirmek istediklerini açıkça söylediler."

"SDG'Yİ ABD YÖNLENDİRİYOR"

ABD'nin SDG içinde meydana gelen her şeyden haberdar olduğunu ve onu yönlendirdiğini vurgulayan Ubeyd, "İkisi arasındaki tek anlaşmazlık konusu Münbiç idi. ABD, DAEŞ kontrolündeki Rakka'ya saldırmayı tercih ederken PKK liderleri Münbiç'e saldırılması yönünde ısrarcı oldular." ifadesini kullandı.

Ubeyd ayrıca, ABD yönetiminin, Türkiye'yi operasyonu PYD değil de bölge halkının yönettiğine ikna etmek için SDG komutanlarından, Münbiç operasyonunda Arap unsurları kullanmalarını istediğini paylaştı.

"PYD FIRAT'IN DOĞUSUNA ÇEKİLMEDİ"

Fırat'ın batısındaki PYD/PKK varlığına ilişkin bilgiler veren Ubeyd, şöyle konuştu:

"PYD güçlerinin Münbiç'ten Fırat'ın doğusuna çekildiği yönündeki bilgiler doğru değil. Bu unsurlar hala kent merkezinde bulunuyor. Çatışmalara katılan Arap unsurlar ise az sayıda ve sadece kent kırsalında yer alıyor."