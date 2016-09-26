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Çanlar teröristbaşı Gülen için çalıyor!

FETÖ'yü uluslararası alanda soruşturan avukat , 2016 yılının sonuna kadar örgütün mafya benzeri işler yaptığını kanıtlayacaklarını belirtti.

Çanlar teröristbaşı Gülen için çalıyor!
Fetullahçı Terör Örgütü'nün uluslararası yasa dışı faaliyetlerini hukuki olarak soruşturan Amsterdam&Partners hukuk firmasının yetkilisi , bu yıl sonuna kadar örgütün mafyavari faaliyetlerini kanıtlayacaklarını söyledi.

Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Kanadalı avukat, Hollandalı bir hukuk bürosu ile örgüt hakkında araştırma yapması için anlaştıklarını söyledi.

Güvenlik gerekçesiyle bürosunun ismini vermeyen Amsterdam, "Hollandalı avukatlar 2016 yılı bitmeden örgütün mafya benzeri işler yaptığını kanıtlayan delillerle gelecek" diye konuştu.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 21:15
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