Çanlar teröristbaşı Gülen için çalıyor!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün uluslararası yasa dışı faaliyetlerini hukuki olarak soruşturan Amsterdam&Partners hukuk firmasının yetkilisi Robert Amsterdam, bu yıl sonuna kadar örgütün mafyavari faaliyetlerini kanıtlayacaklarını söyledi.
Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine konuşan Kanadalı avukat, Hollandalı bir hukuk bürosu ile örgüt hakkında araştırma yapması için anlaştıklarını söyledi.
Güvenlik gerekçesiyle bürosunun ismini vermeyen Amsterdam, "Hollandalı avukatlar 2016 yılı bitmeden örgütün mafya benzeri işler yaptığını kanıtlayan delillerle gelecek" diye konuştu.
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