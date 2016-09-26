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60 milyonluk a incelemesi

60 milyonluk bursa FETÖ incelemesi
Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluğu, temizliği kapsamında, 307 personelin işine son verdi. Topluluk, Türk vatandaşı olmayan öğrencilere verdiği ları da araştırmaya başladı. Bursların öğrenciler aracılığıyla örgüte gittiğine yönelik bulgulara ulaşıldı. 60 milyon TL'lik bursun ne kadarının FETÖ'ye gittiği araştırılıyor.

EDA IŞIK
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi
  • Gazete
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