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4 ilde dev temizliği

İzmir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında adliye çalışanları ve yakınlarının da bulunduğu 76 kişi gözaltına alındı.

FETÖnün inleri çökertiliyor! 76 gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri tarafından İzmir, Manisa, Konya ve Kütahya'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir adliyesinde örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan 101 şüpheliden aralarında adliye çalışanları ile yakınlarının da bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, zabıt katibi, mübaşir ve yazı işleri müdürlerinin de bulunduğu öğrenildi.

Bazı şüphelilerin, örgütün kendi aralarında iletişimi sağlamak amacıyla telefonlarına kurduğu kriptolu iletişim programı ''''u kullandığı belirtildi.

Şüphelilerin ev ve adliyedeki odalarında arama yapılıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İzmir Adliyesine yönelik 10 Ağustos'ta da operasyon düzenlenmiş, adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla zabıt katibi ve yazı işleri müdürlerinin de aralarında bulunduğu 81 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.
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  • 26 Eylül 2016, Pazartesi 09:33
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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nejmi nejmi

Allah aşkına bu şerefsizi bitiren ne varsa yapın ve kesinlikle bunu sulandıranlara fırsat vermeyin.bu sümüklü şerefsiz asil milletimimn bir ferdi değil olamaz da.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 17:01
ahmet ahmet

ankara tuskon sait koyuncu halakonuşuyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 26.09.2016 15:20
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