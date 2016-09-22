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Temiz kalpli

Kalp yetmezliği çeken Safya Karaca’ya Türkiye’de ilk kez, dünyada ise az uygulanan bir yöntemle yapıldı. Yeniden hayata tutunan Karaca, “Bana yeni bir yaşam armağan edildi” dedi.

Temiz kalpli
İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Safya Karaca, 8 yıl önce kalbinden rahatsızlandı. Muayene sırasında mitral kalp kapağında problem olduğu tespit edilince, kapak ameliyatla değiştirildi. İki çocuk annesi Karaca'ya, doktorlar üçüncü hamileliğin riskli olabileceğini söyledi. Buna rağmen Karaca hamile kaldı. Ancak, doğuma az bir zaman kala bebeğini kaybetti. Kalbindeki sıkıntılar da giderek arttı. Kartal Hastanesi Kalp Nakil Konseyi tarafından şubat ayında kontrolden geçirilen Karaca'ya acil yapılması kararlaştırıldı.

MUCİZE GERÇEK OLDU
Safya Karaca, uzun süre solunum cihazıyla hayata tutundu. Aranan uygun kalp ise 6 ay sonra bulundu. Ancak kanında tespit edilen zararlı antikorlar nakile engel oldu. Bunun üzerine Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibi Türkiye'de hiç uygulanmayan bir yöntem denedi. Safya Karaca'nın kanın da bulunan zararlı antikorlarları 3 haftada temizledi ve kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi. Yeni hayatına merhaba diyen genç kadın "Hiç umudum kalmamıştı. Hem bana uygun bir kalbi bulmak hem de kanın antikorlardan temizlenmesi mucize gibi. Bana yeni bir yaşam armağan edildi" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

Gül KİREKLO
Etiketler:
  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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