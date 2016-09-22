Temiz kalpli

İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Safya Karaca, 8 yıl önce kalbinden rahatsızlandı. Muayene sırasında mitral kalp kapağında problem olduğu tespit edilince, kapak ameliyatla değiştirildi. İki çocukannesi Karaca'ya, doktorlar üçüncühamileliğin riskli olabileceğinisöyledi. Buna rağmen Karacahamile kaldı. Ancak, doğuma azbir zaman kala bebeğini kaybetti. Kalbindeki sıkıntılar da giderek arttı. Kartal Hastanesi Kalp Nakil Konseyi tarafından şubat ayında kontrolden geçirilen Karaca'ya acil kalp nakli yapılması kararlaştırıldı.
MUCİZE GERÇEK OLDU
Safya Karaca, uzun süre solunum cihazıyla hayata tutundu. Aranan uygun kalp ise 6 ay sonra bulundu. Ancak kanında tespit edilen zararlı antikorlar nakile engel oldu. Bunun üzerine Prof. Dr. Kaan Kırali ve ekibi Türkiye'de hiç uygulanmayan bir yöntem denedi. Safya Karaca'nın kanın da bulunan zararlı antikorlarları 3 haftada temizledi ve kalp nakli başarıyla gerçekleştirildi. Yeni hayatına merhaba diyen gençkadın "Hiç umudum kalmamıştı.Hem bana uygun bir kalbi bulmakhem de kanın antikorlardantemizlenmesi mucize gibi. Banayeni bir yaşam armağan edildi" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.