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Dev sürpriz

Dev sürpriz
Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekonomik değeri olmayan canlı türlerinin tespiti için bir araştırma başlattı. Çalışmayı yürüten ekip önceki akşam İzmir Çeşme'de denize açıldı. 100 metre derine atılan ağa 450 kiloluk 2 metre uzunluğunda dev bir vatoz takıldı. Tekneye çıkarılan bu sırada 8 yavru dünyaya getirdi. Dünyanın en büyük vatozu olduğu sanılan canlı kayıtlara geçti.
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  • 22 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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