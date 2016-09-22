Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Katar hükümetinin 2030 vizyonu kapsamında 200 milyar dolar yatırım yapmayı öngördüğünü söyledi. Elvan, "2022 Dünya Kupasına hazırlık, alt yapı yatırımı ve Katar'ın gelişmesine kalkınmasına yönelik. Önemli otoyollar, sağlık yatırımları, havaalanı, stadyumlar önümüzdeki dönemde Katar'a yapılacak büyük ölçekli yatırımlar. 2022 ve 2030 hedefinde Katar'da yapılacak yatırımlarda Türk firmaları için büyük şans" dedi.
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