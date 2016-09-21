Tek millet iki devlet

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da 26. Dünya Posta Kongresi'nin Açılış Töreni'ninde Azeri televizyon muhabirinin 'Azerbaycan'daki FETÖ soruşturmalarıiçin ne düşünüyorsunuz' sorusununa teşekkür etti. Yıldırım, "Gayet memnunuz.Bir millet iki devlet biz kardeşiz. BuFETÖ terör örgütüne karşı en sert tepkiyikoyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu.En ilk ve sert tepkiyi ve şimdide bu örgütünbütün bağlantıları birer birer ortayaçıkarıyor, okullarını kapatıyor. Onun içinçok güzel bir işbirliğimiz var. Bu vesileylecenap presiden İlham Aliyev'e Türk milletiadına teşekkür ediyoruz" cevabını verdi. Yıldırım, FETÖ konusunda gereken adımların tereddütsüz atılacağına dikkat çekti.
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