Tek millet iki devlet

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da 26. Dünya Posta Kongresi'nin Açılış Töreni'ninde Azeri televizyon muhabirinin 'Azerbaycan'daki FETÖ soruşturmaları için ne düşünüyorsunuz' sorusununa teşekkür etti. Yıldırım, "Gayet memnunuz. Bir millet iki devlet biz kardeşiz. Bu FETÖ terör örgütüne karşı en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu. En ilk ve sert tepkiyi ve şimdide bu örgütün bütün bağlantıları birer birer ortaya çıkarıyor, okullarını kapatıyor. Onun için çok güzel bir işbirliğimiz var. Bu vesileyle cenap presiden İlham Aliyev'e Türk milleti adına teşekkür ediyoruz" cevabını verdi. Yıldırım, FETÖ konusunda gereken adımların tereddütsüz atılacağına dikkat çekti.