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‘Paramı verin’

‘Paramı verin’
Adana'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Ayşe Erkan, 3 aydır ını alamayınca açlık grevine başladı. Çalıştığı hastanenin acil servisinin önünde bir sandalyeye oturup, 'paramı verin', 'açlık grevindeyim' yazılı döviz ile bekleyen hemşireye hastalar da destek verdi. Hastanenin 6 ay önce başka birine devredildiğini söyleyen hemşire yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Devrolmadan önce herkes maaşını alıyordu, ancak devrolduktan bu yana maaşımızı alamıyoruz. Önce parça parça verdiler. Son 3.5 aydır da hiç maaş alamıyoruz. Bize 3 lira 5 lira veriyor dilenci gibi. Benim çocuğum dün okula gidecekti para veremedim okula gönderemedim. Şahsi olarak böyle bir şey yapmayı düşündüm çünkü avukata verecek 30 lira param yok 2 bayramı 5 kuruş parasız geçirdik. Paramı almadan buradan kalkmayacağım o benim emeğim ben dilenci değilim o benim ekmek param..."
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  • 21 Eylül 2016, Çarşamba
  • Gazete
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