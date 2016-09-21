Adana'da özel bir hastanede hemşirelik yapan Ayşe Erkan, 3 aydır maaşını alamayınca açlık grevine başladı. Çalıştığı hastanenin acil servisinin önünde bir sandalyeye oturup, 'paramı verin', 'açlıkgrevindeyim' yazılı döviz ile bekleyen hemşireye hastalar da destek verdi. Hastanenin 6 ay önce başka birine devredildiğini söyleyen hemşire Ayşe Erkan yaşadıklarını şöyle dile getirdi: "Devrolmadan önce herkes maaşını alıyordu, ancak devrolduktan bu yana maaşımızı alamıyoruz. Önce parça parça verdiler. Son 3.5 aydır da hiç maaş alamıyoruz. Bize 3 lira 5 lira veriyordilenci gibi. Benim çocuğum dünokula gidecekti para veremedim okulagönderemedim. Şahsi olarak böyle bir şey yapmayı düşündüm çünkü avukata verecek 30 lira param yok 2 bayramı 5 kuruş parasız geçirdik. Paramı almadanburadan kalkmayacağım o benimemeğim ben dilenci değilim o benimekmek param..."
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