HDP’nin oyunu tutmadı

Halkın belediyelerin kayyuma devredilmesinden dolayı bir şikâyeti yok.
HDP'nin halkın sokaklara çıkarak kayyumlara tepki göstermesi yönündeki çağrıları sonuçsuz kaldı.
Bölgede sürdürülen terörle mücadeleye çok büyük destek var. Çünkü vatandaş sıkıntısının ve mağduriyetinin asıl sorumlusunun terör örgütü PKK olduğuna artık kanaat getiriyor.
Çözüm sürecinin nimetlerini gördü, bunu bozan tarafın PKK olduğuna ilişkin kanaat oluştu.
Diğer taraftan PKK ve HDP'nin Kobani'de olduğu yanlış bir algı yaratmasının önüne geçilmesi için Kürt kökenli vatandaşların sınırın öte yanındaki yakınlarıyla irtibat kurması sağlanacak. Bu kapsamda sınır geçişlerinin kolaylaştırılması gibi adımlar atılması planlanıyor.
ŞİMDİ HEDEF MEMNUNİYET
Toplantıda, "Şimdi bizim yapmamız gereken kayyum atamalarını memnuniyete çevirmek" denildi ve atılacak adımlar belirlendi. Bu kapsamda öncelikli olarak kayyum atanan belediyeler belediyecilik hizmetlerini düzenli şekilde yerine getirecek. Böylece halka "Devletin yanlarında olduğu ve bölge halkının hayatını kolaylaştırmak istediği güçlü şekilde" hissettirilecek.
Zübeyde YALÇIN/SABAH
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