Gözünüz aydın!

Zonguldak'ta yaşayan Melek ve Orhan aydın çifti 13 yıl tüp bebek tedavisi gördü. Çocukları olmayınca bir tanıdıklarının yeni doğan kız bebeğini evlat edindi. Çift, Azra adını verdikleri bebeklerini, 3 ay sonra rahatsızlanınca doktora götürdü. Yapılan kontrolde bebeğin, beyin dokusunun gelişmemesi ve sinir damarlarındaki yıpranma sonucu engelli olduğu ortaya çıktı. İkili doktorların bakımının çok zor olduğunu söylediği bebeğe sahip çıkmaktan bir an olsun vazgeçmedi. Azra'yı sevgileriyle büyütüp 10 yaşına getirdi. Çift bununla da yetinmedi. 2 yıl önce bir yakınlarının dünyaya getirdiği ancak sahiplenmediği erkek bebeği de evlat edinerek 2 çocuk sahibi oldu.



DAHA ÇOK MUTLUYUZ

Oğulları Buğra'yı da alıp kızları Azra'yı tekerlekli sedyede dışarıya çıkararak gezdirdi. Örnek bir davranış sergileyen ikili "2 çocuğumuzla daha mutluyuz" dedi.



