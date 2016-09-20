Tek isteği dışarı çıkmak

Manisa Soma'da yaşayan Necla Tarlaek (65), 5 yıl önce çok sevdiği eşini kaybetti. Hayata küstü. Sürekli yemek yedi. 180 kiloya çıktı. Şeker, tansiyon ve kalp hastalığı ortaya çıktı. Şeker hastalığı nedeniyle bacağının kesileceği söylendi. Ayağını kurtarmak için televizyonda gördüğü sahtekar bir doktora 20 bin TL kaptırdı. İyice çöktü. Şimdi tek isteğinin dışarı çıkmak olduğunu söyelen yaşlı kadın akülü tekerlekli sandalye istedi.