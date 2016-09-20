  1. ABD'yi El Bab korkusu sardı!
  2. FETÖ'nün Jandarma bağlantısı çözüldü!

’tan acı haber: 1

'ın Kağızman ilçesinde jandarma özel harekat timleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 oldu, 1 asker de yaralandı.

Kars’tan acı haber: 1 asker şehit
'ın Kağızman ilçesi Çemçe kırsalında jandarma özel harekat timleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çatışma çıktı.

Çatışmada edinilen ilk bilgilere göre, 1 oldu, 1 asker de yaralandı.

Çatışmada 1 terörist de etkisiz hale getirilirken, bölgeye çok sayıda güvenlik birimi sevk edildi. Bölgede çatışma devam ediyor.
Etiketler: , ,
  • 20 Eylül 2016, Salı 18:30
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar