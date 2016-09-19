Suriye'de ABD ve Rusya öncülüğünde geçen hafta başlayan ve rejimin de uymayı taahhüt ettiği ateşkes, Beşşar Esed yönetimi tarafından 34 bölgede 254 kez ihlal edildi.



Suriyeli muhaliflerin çatı kuruluşu Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), ABD ve Rusya arasındaki müzakereler sonucu geçen pazartesi akşamı başlatılan ateşkes ihlallerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Rusya'nın arabulucuğuyla Esed rejiminin de uyacağını ilan ettiği ateşkes sürecinde, SMDK açıklamasına göre, rejim bir hafta içerisinde çoğu sivilleri hedef alan yüzlerce saldırı düzenledi.



Saldırılar, Halep, İdlib, Humus, Şam, Dera ve Kunaytra illerinde toplam 34 bölgede yoğunlaştı.



Geçen pazartesinden bu yana 254 kez saldırarak ateşkes ihlali yapan rejim, savaş uçakları, topçu birlikleri ve varil bombası atan helikopterler kullandı.



AA muhabirinin sivil savunma ekiplerinden alarak derlediği bilgilere göre, rejimin yüzlerce kez ihlal ettiği ateşkes sırasında, Dera'da 10, Humus ve İdlib'de 4'er, Halep'te 1 olmak üzere toplam 19 sivil hayatını kaybetti. Onlarca sivilin de yaralandığı yerleşim yerlerinde halkın insani yardım bekleyişi ise sürüyor.



Ancak Esed rejimi, ABD ve Rusya'nın ilan ettiği ateşkes çerçevesinde, çatışmalardan etkilenen sivillere ulaştırılması gereken insani yardımları engellemeye devam ediyor.



İnsani yardımların bir bölümünü götürmek üzere Hatay'ın Cilvegözü sınır kapısından Suriye'ye çıkış yapan tırlar Suriye tarafındaki Bab ul-Hava kapısı ile aradaki aktarma alanında 5 gündür bekliyor. Birleşmiş Milletler yetkilileri, Esed rejiminin, şoförlerin can güvenliğine dair gerekli teminatları vermediğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, dün, ateşkesin etkin şekilde uygulanamaması ve insani yardımların yerlerine ulaştırılamaması konusunda Esed rejimini sorumlu tuttu ve rejime ateşkes konusunda "yeterli baskıyı yapmadığı" gerekçesiyle de Rusya'yı eleştirmişti.