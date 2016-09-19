Terör örgütü PKK ve FETÖ bağlantılı 28 belediyeye kayyum atanmasının ardından yaptığı bu açıklamayla haddini aşan ABD Büyükelçisi John Bass'in Artvin'de dikkati çeken gizli ziyaretlere imza attığı ortaya çıktı. Bass'in sivil bir araçla Artvin'e gittiği ve bölge halkını provoke etmeye kalkıştığı öğrenildi.



İçişleri Bakanlığı'nın 28 belediyeye kayyum atamasının ardından bir açıklama yapan ABD, "Gelişmelerden endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'de çatışma var algısı oluşturmaya çalışan ABD, 'müttefikim' dediği Türkiye'nin yanında olmak yerine, teröre destek sağlayan belediyeleri savunmuştu.

ABD Büyükelçisi John Bass'in Artvin'deki ziyaretlerine ilişkin olarak dikkatleri çeken bir detay bugün gün yüzüne çıktı. Elde edilen bilgilere göre Bass, Artvin için özel bir tarih seçmiş.Bass'ın ziyaretinin ne anlama geldiği tartışılırken ziyaret edilen bölgelerden Yusufeli ilçesinde ve diğer ziyaret edilen yerlerde birçok HES ve maden projesinin gündemde olması, ziyaretteki kuşkuları arttırdı. Bass'in HES'ler üzerinde yaptığı bu ziyaretin Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri için tarafları son kez dinleyeceği karar duruşmasından önce gerçekleşmesi ise dikkati çekti.Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe Mevkii'nde madencilik faaliyetleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 'Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan Türkiye'nin en büyük çevre davasında karar duruşması bugün Rize İdare Mahkemesi'nde görülecek.





Artvin ziyaretlerinin ortaya çıkmasının ardından Bass, bölgede çektiği selfie'yi yayınlamak zorunda kaldı.

Bass'in ziyaretlerinin hemen ardından dün gece sosyal medya üzerinden yoğun bir şekilde kampanya başlatıldı. Cerattepe Duruşması'na işaret edilen tweetler ile bölge halkı provoke edilmeye kalkışıldı.

CERATTEPE'DE NELER YAŞANDI?

Cerattepe Bölgesi'ndeki madencilik faaliyeti için daha önce Rize İdare Mahkemesi'nce 'ÇED olumlu' kararı iptal edilen maden şirketi, 2 Haziran 2015'te yeniden 'ÇED Olumlu' kararı aldı. Bunun üzerine harekete geçen Yeşil Artvin Derneği öncülüğündeki 751 kişi ve 61 avukat, 8 Temmuz 2015'te Rize İdare Mahkemesi'nde, 'ÇED olumlu' raporunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Türkiye'nin en büyük çevre davasını açtı. Mahkeme, bölgede 14 Mart'ta bilirkişi heyeti ile inceleme yaptı. Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, yıllık 500 bin ton çıkartılacağı öngörülen cevherin kapalı kabinli teleferikle taşınması halinde çevreye zararlarının azalacağı ve ara katlı üretim yöntemi ile heyelan riski oluşmayacağı belirtildi. Rize İdare Mahkemesi, Cerattepe'deki madencilik faaliyetleri için tarafları son kez yarın dinleyecek.