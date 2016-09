Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Erzincan'da 2016-2017 eğitim öğretim yılı açılışında konuşan Başbakan BinaliYıldırım, "15 Temmuz'da Türk gencini gördüler. Tanka, tüfeğe kafa tuttu. Asker kılığındaki teröristlere bu ülkeyi, bayrağımızı teslim etmediler" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından önemli satırlar şöyle oldu:

Sevgili öğretmenler, sizlere özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede, maalesef FETÖ terör örgütü mensupları birçok kuruluşa sızıp, devleti yıkma çalışmalarını acımasız şekilde sürdürdüler ve 15 Temmuz'da da bunların foyaları meydana çıktı. Sizden önemli istirhamım, ne FETÖ'cü, ne de bölücü akımlara öyle yahut böyle hizmet eden meslektaşlarınıza asla müsamaha etmeyin, onları aranızda asla yaşatmayın.

İlkokul 2. sınıftayız. Okul başladı sınıfa girdik. Cazim Bey diye bir eğitmenimiz var. Oldukça yaşlı bir eğitmen ağabeyimiz. Masaya oturdu, biz de oturduk. "Çocuklar, okuuz, yazıı, dersiize bakıız" dedi. Ders başladı, gerisi yok. Ne okuyacağız, ne yazacağız, ne öğreneceğiz orası Allah kerim. Zaman ilerliyor, karne zamanı gelecek. Bir de müfettiş geldi. Cazim Bey nasıl çocukları iyi öğretiyor mu diye onu denetlemeye geldi. Sınıfta tek tek çocuklara soru soruyor. Hiçbirimiz bilemiyoruz. Bizim Cazim Bey boncuk boncuk terliyor, soruları bilemeyince çocuklar. Sonunda müfettiş bir hinlik yaptı, bir soru daha sordu. Çocuklar, size de soruyorum: Şurada su var, burada da zaman var. Bunun ortasında da bir duvar var. Duvarın üzerinde de bir horoz var. Horoz, suya mı yumurtlar, samana mı yumurtlar? Soruyu duyunca bizim çocuklar da aynen hep bir ağızdan, "Samana" diye bağırdılar. Bu sefer Cazim Bey'in keyfi yerine geldi. Tabii ondan sonra müfettiş Cazim Bey'in emekliliğine diye raporu yazdı. Çok üzülmüştük, çok seviyorduk Cazim Bey'i. Çünkü bize kızmıyor, ödev de vermiyordu. Bakın, siz şanslısınız. Biz okula gittiğimizde derse başlardık, kapı tık tık vurulurdu. Babam, kapının arasından kafayı uzatıyor, "Muallim Bey çocuğa müsaade et tarlaya gideceğiz" derdi. O kadar kötü bir duygu içerisinde oluyor ki insan.



"EĞİTİME AYRILAN PAY 10 KATTAN FAZLA ARTTI"

AK Parti hükümetleri olarak geçtiğimiz 14 yıl içerisinde eğitime çok büyük kaynak ayırdık. Büyük yatırımlar yaptık. Şöyle ki; Milli Eğitim'e ayrılan pay, bütçede 10 milyar lira bugünkü parayla. 14 yıl önce 10 milyar lira Türkiye'de eğitime kaynak ayrılırken, bugün 100 milyarın üzerine çıktı. Taşa toprağa yapacağınız yatırımın bir ömrü var. Bunların ömrü 50 yıl, bilemediniz 100 yıl. Ama eğitime yaptığınız hizmet nesilden nesle devam ediyor. Onun için gençlerimiz geleceğimiz diyoruz, yatırım yapmaya devam ediyoruz.



30 binden fazla bilişim ve teknoloji sınıfı kuruldu.



"ASLA MÜSAMAHA GÖSTERMEYİN"

Çocuklarımızı ülkesini, milletini, vatanını, bayrağını seven bir birey olarak yetiştirmeliyiz.



"EŞİMİN YERİNE ÖĞRETMENLİK YAPTIM"

Benim eşim de ilkokul öğretmeniydi. Bir gün hastalandı okula gidemedi, yerine ben gittim. Sınıfını sordum, girdim içeri. Girer girmez ne göreyim bir gürültü, bir uğultu. Bir bağırdım hiç duyan yok. Hiç kimse bizi takmıyor. Oradan çocuğun birini tuttum, elimle havaya kaldırdım. Kaldırınca çıt çıkmadı, herkes sus pus oldu. Oturdular yerlerine. Dersi zor bela bitirdik, müdür bey dedi ki, "Teşekkür ederiz, boş geçse daha iyi dersler" dedi. Beni erkenden yolcu etti.



"MÜFREDATA ÖNEM VERECEĞİZ"

Geçenlerde Cumhurbaşkanımızla yaptığımız Bakanlar Kurulu'nda karar aldık. O karar da şudur: Bugüne kadar eğitim sistemimizin alt yapısına çok büyük yatırım yaptık. FATİH projesi, dünyada yok. İnteraktif tahtalar var. Her okulda internet bağlantısı var. Bunun yanı sıra eğitim-öğretim artık e-dersler, tabletler üzerinde bütün dersler var. İcabında burada okuyan bir yavrumuz Ankara'daki bir okulla irtibat kurabiliyor. Oradan bilgi paylaşabiliyor. Bundan sonra içeriğe daha çok önem vereceğiz. Çünkü altyapıda lazım olan her şeyi aşağı yukarı yaptık.



"BİLGİ ELİNİZİN ALTINDA"

Lisede okuyorum, öğretmenin biri ders verdi. Yaz tatilinde Alpullu Şeker Fabrikası'nın tarihini bulun, yazın. Biliyorsunuz, Alpullu Türkiye'de açılan ilk şeker fabrikası. Kütüphanede, kitaplarda arıyoruz yok. Sonunda kalktım, arabaya bindim gittim Kırklareli'ne. Fabrikadan bilgileri aldım, ödevimi yaptım getirdim. Bilgi artık elinizin altında.