Baro imamı tutuklandı

Tokat'ta gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen kişi ile eşi gözaltına alındı. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şenel Somuncu ile öğretmen olan eşi Fikriye Somuncu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Fikriye Somuncu'nun da örgütün cevaplarını dağıttığı KPSS'den full çekerek girdiği öğretmenlikten de ihraç edildiği öğrenildi.
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