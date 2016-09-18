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üniversitelileri böyle fişlemiş

Konya'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturmasında ifadesi alınan ve örgütün bir dönem "büyük bölge muhasebecisi" olan şüpheli G.Z, FETÖ''nün üniversitelileri nasıl "fişlediğini" anlattı. FETÖ'ye yeni öğrenci ve öğrenci evleri kazandırmakla görevli olduğunu söyleyen G.Z., nin kaldığı evleri A,B,C,D olarak sınıflandırdığını belirtti.

FETÖ üniversitelileri böyle fişlemiş
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde şüpheli olarak ifadesine başvurulan G.Z, bölge lise sorumlularının 'ye ait evlere liselerden öğrenci kazandırmakla görevli olduğunu söyledi.

"Dost evi" olarak adlandırılan evlerde kalan kişilerin ise "cemaat"e ait öğrenci evleri haricinde kalan ni ziyaret ettiğini aktaran G.Z, söz konusu kişilerin "cemaat"e yeni öğrenci ve öğrenci evleri kazandırmakla görevli olduğunu ifade etti.

Bu kişilerin ziyaret ettikleri evlerde kalan öğrencileri, "Evlere kız öğrenci gelip gelmediği, alkol ve sigara kullanılıp kullanılmadığı, Kur'an-ı Kerim okunup okunmadığı, namaz kılınıp kılınmadığı, seccade olup olmadığı" gibi unsurları dikkate alarak, sınıflandırma yaptığına dikkati çeken G.Z, "Sınıflandırma neticesine göre evlere yiyecek, erzak ve para yardımı yapılırdı. Buralarda ikamet eden öğrencileri ve bu evleri cemaat yapılanmasına kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılıyordu." dedi.

ÜNİVERSİTELİLERİN EVLERİ A-D ARASINDAKİ HARFLERLE FİŞLENMİŞ
Bu kişilerin üniversite öğrencilerinin kaldığı evleri A,B,C,D olarak sınıflandırdığını anlatan G.Z, "Evler dört grupta değerlendiriliyordu. 'D' grubunda alkol kullananların kaldığı ve kızların girip çıktığı evler, 'C' grubunda sadece sigara içenlerin bulunduğu evler, 'B' grubunda sigara içilmeyen ve namaz kılmayanların bulunduğu evler, 'A' grubunda ise namaz kılanlar ve dini bilgileri daha yüksek olanların bulunduğu evler olarak gruplandırıyorlardı. 'KEK' olarak adlandırılan cemaat üyesi öğrenciler de ailesinin yanında kalan kişilerden oluşmaktadır. Bu kişiler de kendileri gibi ailesinin yanında kalan öğrencileri cemaate ait öğrenci evlerine ve cemaate kazandırmaya çalışıyorlardı." ifadesini kullandı.

G.Z, ortaokul mesullerinin de ortaokul öğrencilerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.
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  • 18 Eylül 2016, Pazar 18:37
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