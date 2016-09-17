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stat

Stat stat hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle futbolseverleri yakından ilgilendiren yeni bir uygulamaya geçerek, 'Stadyum Tahmin Sistemi' uygulaması başlattığını duyurdu. Yeni uygulamayla kara yolları, cılık, denizcilik ve ziraat gibi özel alanların yanı sıra, karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasındaki hava hakkında bilgi sahibi olunmasının, sporcu sağlığı ve performansı için önemli olduğuna dikkat çekildi. lardaki hava durumuna ilişkin verilere, genel müdürlüğün sitesinden günlük ve saatlik olarak ulaşılabildiği belirtildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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