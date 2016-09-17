Stat stat hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle futbolseverleri yakından ilgilendiren yeni bir uygulamaya geçerek, 'Stadyum Tahmin Sistemi' uygulaması başlattığını duyurdu. Yeni uygulamayla kara yolları, havacılık, denizcilik ve ziraat gibi özel alanların yanı sıra, karşılaşma öncesi ve karşılaşma sırasındaki hava durumu hakkında bilgi sahibi olunmasının, sporcu sağlığı ve performansı için önemli olduğuna dikkat çekildi. Statlardaki hava durumuna ilişkin verilere, genel müdürlüğün sitesinden günlük ve saatlik olarak ulaşılabildiği belirtildi.
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