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'de ele geçirildi!

'de 'lı teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcılar bulunarak imha edildi.

Şemdinlide ele geçirildi!
Hakkari 'de devam eden 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonunda 'lı teröristlerin hazırladığı el yapımı patlayıcılar ile 1 el sı ve teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Bulunan el yapımı patlayıcılar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Şemdinli'de devam eden 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonunda Erdemli köyü bitişiğindeki Domuz Deresi'nde PKK'lı teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcılar bulundu. Güvenli Köyü yakınlarında ise PKK'lı teröristlere ait 1 el bombası ve teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Altınsu bölgesinde komando ve polis özel harekatı birlikleri ile icra edilen ve halen devam eden operasyonda PKK'lılar tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcılar bulunarak imha edildi.
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi 20:25
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