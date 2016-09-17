Şemdinli'de devam eden 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonunda Erdemli köyü bitişiğindeki Domuz Deresi'nde PKK'lı teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcılar bulundu. Güvenli Köyü yakınlarında ise PKK'lı teröristlere ait 1 el bombası ve teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Altınsu bölgesinde komando ve polis özel harekatı birlikleri ile icra edilen ve halen devam eden operasyonda PKK'lılar tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcılar bulunarak imha edildi.
Şemdinli'de ele geçirildi!
Şemdinli'de PKK'lı teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcılar bulunarak imha edildi.
Şemdinli'de devam eden 'Şehit Uzman Çavuş Yavuz Mete' operasyonunda Erdemli köyü bitişiğindeki Domuz Deresi'nde PKK'lı teröristlerin önceden hazırladığı el yapımı patlayıcılar bulundu. Güvenli Köyü yakınlarında ise PKK'lı teröristlere ait 1 el bombası ve teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi. Altınsu bölgesinde komando ve polis özel harekatı birlikleri ile icra edilen ve halen devam eden operasyonda PKK'lılar tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcılar bulunarak imha edildi.
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