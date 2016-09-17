  1. Halayına cevap
  2. Anırma kardeşliği

anç kapısı

, 3 yıl boyunca İstanbul’da çalıştı. Ancak memleket hasretine dayanamadı. Iğdır’daki baba ocağına dönüp burada yetiştirmeye başladı. Kısa sürede işlerini büyütüp servet yaptı...

Kazanç kapısı
Iğdırlı , hobisini anç kapısı yaptı. Kazdan dünyalar kazandı. Kaleli, 3 yıl boyunca farklı işler yaparak İstanbul'da tutunmaya çalıştı. Ancak memleket hasretine dayanamadı. Baba ocağına dönmeye karar verdi. Kaleli'nin verdiği bu karar hayatının dönüm noktası oldu. Babasından kalma kerpiç eve yerleşen örnek girişimci, bahçesine bir havuz yaptırdı. Burada Kars'tan getirdiği kazlarını yetiştirmeye başladı. Kazlarının çoğalmasıyla birlikte maddi gelir de elde etmeye başladı.

TANESİ 150-200 LİRA
Yetiştirdiği kazları 150-200 liraya sattığını belirten Kaleli, şu açıklamayı yaptı: "Yaklaşık 500 tane kazım var. Nasip olursa önümüzdeki yıl 5 bine çıkarmayı düşünüyorum. Hep doğal besleniyorlar, çayırda çimende kendileri otlayıp besleniyorlar. Sadece kendi ektiğim, ürettiğim arpayı veriyorum. Doğal ortamda havuz yaptım. Bu kazların eti çok lezzetli, anlatmakla olmaz, yemek ve tatmak lazım. Vatandaşlardan çok yoğun talep alıyorum. Hobi olarak başladığım iş ekmek kapım haline geldi. Ben çocukluğumdan beri bu köyde yaşadım. İstanbul'da 3 yıl kaldım, ama 3 yılda İstanbullu olmadım. Burası benim baba toprağım. Baba toprağıma hizmet etmeyi seviyorum."
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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