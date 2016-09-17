Iğdırlı Zekeriya Kaleli, hobisini kazanç kapısı yaptı. Kazdan dünyalar kazandı. Kaleli, 3 yıl boyunca farklı işler yaparak İstanbul'da tutunmaya çalıştı. Ancak memleket hasretinedayanamadı. Baba ocağınadönmeye karar verdi. Kaleli'nin verdiği bu karar hayatının dönüm noktası oldu. Babasından kalma kerpiç eve yerleşen örnek girişimci, bahçesine bir havuz yaptırdı. Burada Kars'tan getirdiği kazlarını yetiştirmeye başladı. Kazlarının çoğalmasıyla birlikte maddi gelir de elde etmeye başladı.
TANESİ 150-200 LİRA
Yetiştirdiği kazları 150-200 liraya sattığını belirten Kaleli, şu açıklamayı yaptı: "Yaklaşık 500 tane kazım var.Nasip olursa önümüzdeki yıl 5 bineçıkarmayı düşünüyorum. Hep doğalbesleniyorlar, çayırda çimendekendileri otlayıp besleniyorlar. Sadece kendi ektiğim, ürettiğim arpayı veriyorum. Doğal ortamdahavuz yaptım. Bu kazların eti çoklezzetli, anlatmakla olmaz, yemekve tatmak lazım. Vatandaşlardan çok yoğun talep alıyorum. Hobi olarak başladığım iş ekmek kapım haline geldi. Ben çocukluğumdan beri bu köyde yaşadım. İstanbul'da 3 yılkaldım, ama 3 yılda İstanbulluolmadım. Burası benim babatoprağım. Baba toprağıma hizmetetmeyi seviyorum."
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