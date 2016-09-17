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Gezenler hücresi

Gezenler hücresi
Emniyet ve , 8 Eylül 2016'da 'in ve büyükelçiliklerine eylem yapacağı yönünde bir rapor hazırladı. Bunun üzerine her iki ülke de Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerini ve okullarını bir süreliğine kapattı. Bu tedbirlerin ardından güvenlik birimleri Ankara'da düğmeye bastı. DAEŞ'in "" üyesi olan 21 kişi gözaltına alındı. Yakalanan en önemli isim ise Alper Aslan'dı. Örgütün avukatlığını yapan Aslan'ın bayramda planlanan kanlı eylemlerin arayışı içinde olduğu açıklandı. Gezenler Grubu'nun başı olan 'in yardımcısı konumundaki Aslan'ın kanlı örgüt arasındaki irtibatı sağladığı ortaya çıktı.

ERKAM ÇOBAN
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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