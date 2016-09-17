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Çin işi

Çin işi eylem
'deki Başkonsolosluğu ilginç bir e sahne oldu. Konsolosluk önünde toplanan bir grup, ülkede yasa dışı organ nakli gerçekleştirildiği iddiasıyla eylem yaptı. Kendilerine Falun Dafa uygulayıcıları adını veren grup, basın açıklamasının ardından çevredekilerin şaşkın bakışları eşliğinde bir süre yoga yaptıktan sonra dağıldı..
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  • 17 Eylül 2016, Cumartesi
  • Gazete
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