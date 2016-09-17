Doğubeyazıt'ta şehit olan köy korucularının ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Başbakan Binali Yıldırım son olarak 4 korucunun ailesinin oturduğu Karakent Köyü'ne gitti. Şehit korucular, Abdulhadi İsmailoğluları, Ahmet Demir, Mehmet Demir ve Adem Demir'in yakınlarıyla görüşen Başbakan Binali Yıldırım, başsağlığı dileğinde bulundu.
Köy meydanında kurulan taziye çadırında konuşan Binali Yıldırım, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başbakan Yıldırım şunları söyledi:
"Birlik ve beraberlik içinde yaşamalıyız. 15 Temmuz'u yaşadık. Ağrı sabaha kadar sokaklardaydı. Ağrı; geleceğine, bayrağına sahip çıktı. O bayrak olmadığı zaman Suriyelilerin Iraklıların halini görün. 10 milyon insan yerinden yurdundan oldu. Hep gözyaşı, hep acı. Türkiye'ye de bunu yapmak istiyorlar. Türkiye'yi bölmek için terörü besliyorlar. Bu kirli bir oyundur. Asla oyuna gelmeyin. Yarınımız, bugünden daha iyi olacaktır. Acımızı, sevincimizi paylaşacağız. Vatanın taşına toprağına göz diken varsa onun da gözünü oyacağız."
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