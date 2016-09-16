Zekeriya Öz’ü BND koruyor

Akşam Genel Yayın Yönetmeni Murat Kelkitlioğlu gazetesindeki köşesinde firari FETÖ'cü Zekeriya Öz ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kelkitlioğlu 16 Eylül tarihli gazetedeki yazısında FETÖ ile BND arasındaki ilişkiye dikkat çekerek kumpas davalarının kilit ismi eski savcı Zekeriya Öz hakkında şu ifadeleri kullandı: "...Gelin size imza attıkları son skandalı anlatayım!

Hatırlarsınız, FETÖ'nün militan savcıları vardı... Zekeriya Öz ve Celal Kara'dan bahsediyorum. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhuriyet gazetesine verdikleri röportajda darağcını adres gösteren bu isimler, sıkıyı görünce fare gibi yurt dışına kaçmışlardı.

Bu 2 FETÖ militanının Almanya'da olduğu kesinleşti. Bir süre öncesine kadar İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg'daki bir villada beraber kalıyorlardı. Burası, olası bir riskte ülke değiştirilmesi için özellikle seçilmişti. Zekeriya Öz'ün ailesi Almanya'ya gidince Celal Kara villadan ayrıldı. Bu bilgilere ulaşınca gidip kaldıkları villayı görüntülemek bile istedik. Ancak, karşımıza çıkan engel karşısında şok olduk.

Şimdi sıkı durun!

Almanya'ya sığınan Öz ve Kara'yı bu ülkenin istihbarat servisi BND koruyor. Alman ajanlar villa etrafında ciddi bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda...

Bu bilgi, Almanya ile FETÖ arasındaki bağlantıyı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor."