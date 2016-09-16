  1. Darbe ihbarına FETÖ infazı
  2. FETÖ'cü ünlü isimlerin listesi!

’ü koruyor

, Akşam gazetesindeki köşesinde ile Alman İstihbarat Servisi arasındaki ilişkiyle ilgili gündeme bomba gibi düşecek açıklamalarda bulundu.

Zekeriya Öz’ü BND koruyor

Akşam Genel Yayın Yönetmeni gazetesindeki köşesinde firari 'cü ile ilgili önemli bilgiler verdi. Kelkitlioğlu 16 Eylül tarihli gazetedeki yazısında ile arasındaki ilişkiye dikkat çekerek kumpas davalarının kilit ismi eski savcı Zekeriya Öz hakkında şu ifadeleri kullandı: "...Gelin size imza attıkları son skandalı anlatayım!

Hatırlarsınız, FETÖ'nün militan savcıları vardı... Zekeriya Öz ve 'dan bahsediyorum. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhuriyet gazetesine verdikleri röportajda darağcını adres gösteren bu isimler, sıkıyı görünce fare gibi yurt dışına kaçmışlardı.

Bu 2 FETÖ militanının 'da olduğu kesinleşti. Bir süre öncesine kadar İsviçre ve Fransa sınırına yakın Freiburg'daki bir villada beraber kalıyorlardı. Burası, olası bir riskte ülke değiştirilmesi için özellikle seçilmişti. Zekeriya Öz'ün ailesi Almanya'ya gidince Celal Kara villadan ayrıldı. Bu bilgilere ulaşınca gidip kaldıkları villayı görüntülemek bile istedik. Ancak, karşımıza çıkan engel karşısında şok olduk.

Şimdi sıkı durun!

Almanya'ya sığınan Öz ve Kara'yı bu ülkenin istihbarat servisi BND koruyor. Alman lar villa etrafında ciddi bir koruma kalkanı oluşturmuş durumda...

Bu bilgi, Almanya ile FETÖ arasındaki bağlantıyı çok açık bir şekilde ortaya koyuyor."
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 03:26
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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tuzak tuzak

gerçek Müslümanlarla, haçlılar ve onun uşağı münafık fetoş maşaları arasında büyük bir savaş var. ALLAH BİZİMLEDİR.

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evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 11:11
A. KARA A. KARA

ALMANYA'DAN İSTENDİLER Mİ? İSTSNMEDİ İSE İSTENSİN.VERMEZLERSE SIRASI GELİNCE ALMANYA'YA GEREKEN CEVAP VERİLSİN Kİ HADLERİNİ BİLSİNLER. ZATEN NE ZAMAN TÜRKİİYE'NİN YANINDA OLABİLDİLER.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 16.09.2016 08:55
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