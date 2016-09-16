İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pendik'te bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle 5 polis hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Pendik'te polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan F.B'nin, polisler tarafından darbedildiğine dair haber ve görüntülerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili yapılan araştırmalar neticesinde; devriye görevi ifa eden ekiplerimiz tarafından farları yanmayan araç sürücüsünün kovalamaca sonucunda yakalandığı, şüpheli şahsın ehliyetsiz ve 0.44 promil alkollü olduğu anlaşıldığından hakkında yasal işlem yapıldığı tespit edilmiştir. Görüntülerle ilgili gerekli incelemeler yapılmış, olay yerinde bulunan 5 görevlimiz hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır." denildi.

