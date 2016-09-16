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İncelikli test

te yeni moda ‘intolerans testi’ oldu. İbrahim Tatlıses’e isotu bıraktırıp incelten test ülkemizde uygulanmaya başladı

İncelikli test
Kilo vermek isteyip veremeyen, 'Su içsem yarıyor diyenler' için isyenlerin yeni adresi gıda intolerans testi oldu. İbrahim Tatlıses, İclal Aydın ve Derya Baykal gibi ünlülerin İngiltere'de yaptırdığı test artık Türkiye'de birçok merkezde yapılmaya başladı. İbrahim Tatlıses'e isotu bıraktıran test artık kronik obez hastalarına da uygulamaya başladı.

KANDAN TESPİT EDİLİYOR
Biyokimya uzmanı Dr. , obezite, kabızlık, ishal, egzama, sedef, faranjit, depresyon, uyku bozukluğu, baş ağrısı, ağız yaraları gibi birçok kronik rahatsızlığın ardında gıda inteloransları olduğunu söyledi. Dr. Nazaroğlu, damardan alınan 2 cc kan içindeki 180 ayrı besin maddesini tarayarak reaksiyon oranlarına göre gıdaları derecelendirdiklerini ve sonuca göre tedavi uygulandığını belirtti. İbrahim Tatlıses, gıda intelorans testi ile nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı: "Pul biber, isot, sarımsak, Antep fıstığı yasak. Meğer onlar benim zayıflamamı önlüyormuş."

Safure CANTÜRK
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