İncelikli test

Kilo vermek isteyip veremeyen, 'Su içsem yarıyor diyenler' için diyetisyenlerin yeni adresi gıda intolerans testi oldu. İbrahim Tatlıses, İclalAydın ve Derya Baykal gibi ünlülerin İngiltere'de yaptırdığı test artık Türkiye'de birçok merkezde yapılmaya başladı. İbrahim Tatlıses'e isotu bıraktıran test artık kronik obez hastalarına da uygulamaya başladı.
KANDAN TESPİT EDİLİYOR
Biyokimya uzmanı Dr. Namık Kemal Nazaroğlu, obezite, kabızlık, ishal, egzama, sedef, faranjit, depresyon, uyku bozukluğu, baş ağrısı, ağız yaraları gibi birçok kronik rahatsızlığın ardında gıda inteloransları olduğunu söyledi. Dr. Nazaroğlu, damardan alınan 2 cc kaniçindeki 180 ayrı besin maddesinitarayarak reaksiyon oranlarına göre gıdaları derecelendirdiklerini ve sonuca göre tedavi uygulandığını belirtti. İbrahim Tatlıses, gıda intelorans testi ile nasıl kilo verdiğini şöyle anlattı: "Pul biber, isot, sarımsak, Antep fıstığı yasak. Meğer onlar benim zayıflamamı önlüyormuş."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.