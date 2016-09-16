HDP binasında terörist için anma töreni

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü MLKP'nin sözde Ovacık sorumlusu 'Arjin Selçuk' kod adlı Berfu Dilan Canbey'i öldürdü.
MUM YAKIP ANDILAR
Eli kanlı teröristin öldürülmesinden sonra HDP binasında anma töreni düzenlendi. HDP'nin Gazi Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen anma töreninde mumlar yakıldı. Bir araya gelen terör sempatizanları, intikam şarkıları söyledi.
kalan karakter 1000
şeytan yolunda şehit saydıkları leşlerinin başında ağıt yakıp intikam yemini edenlerin yarın başlarına aynı şey gelecek bunu böyle bilmeleri gerekir. bunun daha kötüsünü haber vereyim mi savaş meydanında şeytanları onları yalnız bırakıp kaçtıktan sonra halleri nice olacak acaba.
şerefsiz topluluğu orda işde
dağda aramayın işde ordalar
ALÇAKSINIZ ALÇAK KATİLSİNİZ KATIL UŞAKSINIZ UŞAK VEDE ETEK GİYEN KORKAKSINIZ KORKAK
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