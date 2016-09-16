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binasında terörist için anma töreni

Tunceli'de öldürülen, terör örgütü 'nin sözde Ovacık sorumlusu için binasında mum yakılarak anma töreni düzenlendi.

HDP binasında terörist için anma töreni

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri, terör örgütü 'nin sözde Ovacık sorumlusu '' kod adlı 'i öldürdü.

MUM YAKIP ANDILAR
Eli kanlı teröristin öldürülmesinden sonra binasında anma töreni düzenlendi. HDP'nin 'ndeki binasında düzenlenen anma töreninde mumlar yakıldı. Bir araya gelen terör sempatizanları, intikam şarkıları söyledi.
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  • 16 Eylül 2016, Cuma 12:17
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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alparslan alparslan

şeytan yolunda şehit saydıkları leşlerinin başında ağıt yakıp intikam yemini edenlerin yarın başlarına aynı şey gelecek bunu böyle bilmeleri gerekir. bunun daha kötüsünü haber vereyim mi savaş meydanında şeytanları onları yalnız bırakıp kaçtıktan sonra halleri nice olacak acaba.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 13:52
bunyamin bunyamin

şerefsiz topluluğu orda işde

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 13:02
bunyamin bunyamin

dağda aramayın işde ordalar

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 13:01
BEKİR BEKİR

ALÇAKSINIZ ALÇAK KATİLSİNİZ KATIL UŞAKSINIZ UŞAK VEDE ETEK GİYEN KORKAKSINIZ KORKAK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 16.09.2016 12:37
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