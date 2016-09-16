Halka çok özel hizmet

Başbakan Binali Yıldırım, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) tüzel kişilik kazandırdıklarını anlattı. Böylelikle vatandaşın daha iyi hizmet alacağını açıkladı. Yıldırım, "Büyükşehirler kurulduktan sonra özellikle büyükşehirlerde il özel idaresinin tüzel kişiliği ortadan kalktı. Maalesef büyükşehirler budeğişime ayak uyduramadı. Ya iş bilmezlikten ya planlama yapmamaktan ya da ideolojik sebeplerden dolayı maalesef şehir dışındaki hizmetler istendiği gibi yapılamadı. Bu bir memnuniyetsizlik olarak vatandaşa yansıdı. Şikayetler maalesef uzun süreden beri vardı. Bunu ortadan kaldırmak için bu YİKOB denen yapıya bir tüzel kişilik kazandırdık. Eskiden olduğu gibi belediyenin yapamadığı yerleri biz yapacağız. Belediyenin oraya verilen bütçesini de alacağız valiye vereceğiz, valiliğin il özel idaresine vereceğiz,böylece hizmetin aksamasının, gecikmesinin önüne geçmiş olacağız" dedi. Hizmet almaktan mahrum bırakılan vatandaşın yüreğine su serpti. Bu arada Yıldırım, Şemdinli'de evinin önünde PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti'li Ahmet Budak'ın ailesini arayarak taziyelerini iletti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.