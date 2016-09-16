Demirtaş ve HDP yeni provokasyon peşinde!

Geçtiğimiz hafta partisinin belediyeleri terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle kayyuma devredilen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kanlı bir süreci getirmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Türkiye'de yaptığı çağrıları bir türlü karşılık bulmayan, Kürt halkının güvenini iyice kaybeden Demirtaş, bu kez tehditlerini İngiliz medyasından savurdu.

Kobani bahanesiyle kanlı 6-7 Ekim olaylarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde halkı sokağa çağıran isim olarka tarihe geçen Demirtaş Batı medyası üzerinden benzeri bir senaryoyu hayata geçirmeyi hedeflediklerinin sinyallerini verdi.

Kürtlere tüm temel hak ve hürriyetlerin teslim edildiği, 'batıda ne varsa doğuda da olacak' düsturuyla açılımların yapıldığı ve bu bölgelerin birinci dereceden kalkınma teşvik bölgeleri ilan edilmesine rağmen Kürtlerin zulüm gördüğünü iddia eden Demirtaş İngiliz Financial Times'a konuştu. Burada 6-7 Ekim benzeri olayları tekrar ettirmeyi hedeflediklerinin sinyallerini veren Demirtaş "Hükümet bize başka bir seçenek bırakmıyor. Başka bir savunmamız yok. Kürtler tarihte kazanmak için güce ihtiyacı olduğunu öğrendi." şeklinde konuştu.

Terörist cenazelerinin başrolü olan HDP'li vekillerin son bir aylık karnesi de Demirtaş'ın tehditlerindeki hedefi doğruluyor. Bilindiği gibi Figen Yüksekdağ, İdris Baluken gibi isimler uzun süredir 'GİDİŞAT İÇ SAVAŞ' anahtar kelimesiyle tehditler savuruyordu.