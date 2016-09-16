Amerikan malı

HEPSİ 'FETÖ YOK' DİYOR
Oturuma Atlantik Konseyi'nden Aaron Stein, Amerikan İlerleme Merkezi'nden Alan Makovsky, Gazetecileri Koruma Komitesi'nden Nina Ognianova ve Uluslararası Şiddet İçeren Aşırılıkları Çalışma Merkezi'nden Ahmet Sait Yayla katıldı. Alt komitenin internet sitesinde oturumdan birkaç saat öncesine kadar programa Stein, Makovsky ve Ognianova'nın katılacağı yazılıydı ancak yıllarca emniyet amirliği yaptıktan sonra FETÖ'cü mahkeme kararıyla Harran Üniversitesi'ne atanan, sonra da ABD'ye kaçan Yayla'nın da programa son anda eklendiği görüldü. Komite Başkanı California vekili Cumhuriyetçi Dana Rohrabacher'in oturumun açılışında Türkiye'yi hedef alan sözleri dikkat çekti. Pensilvanyalı şarlatandan bile daha sert bir şekilde FETÖ'yü savunan Dana, sapık Gülen'in çok kıymetli biri olduğunu ve darbenin arkasında yer almadığını söyledi. Oturumda söz alan herkes 15 Temmuz'un arkasında FETÖ'nün olmadığını dile getirirken, darbe planlayıcısının kim olduğunu anlamak için daha fazla bilgi gerektiğini savundu. Oturuma nasıl katıldığı anlaşılamayan FETÖ'cü eski polis Ahmet Sait Yayla da darbe girişimini hükümetin kendisinin planladığı ve hükümetin DAEŞ'e yardım ettiği yalanlarını sıraladı. 28 Şubat'ın tasarlayıcısı olarak tanınan ABD eski Savunma Bakanı Danışmanı Alan Makovsky de "Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin parmağının olduğuna dair bir inanç var. Ancak bu doğru değil" diye konuştu. Washington'daki Türk sivil toplum kuruluşları da oturuma tepki gösterdi. Türk temsilciler, "Biz de oturuma katılıp doğruları anlatmak için çaba gösterdik. Ancak bize 'Sadece üç kişi konuşacak' dediler. Yalan söylediler. Son dakika FETÖ'cü Yayla'yı da eklemişler" dedi.
Eski polis Ahmet Sait Yayla şantaj yaparak ve FETÖ'cü hakimleri kullanarak Harran Üniversitesi'ne profesör yapılmıştı. Yakalanacağını anlayınca kaçtı.
Alan Makovsky 28 Şubat darbesinde 'Erbakan acil düşürülmeli' kodlu ABD belgesini hazırlamıştı. Şimdi ise 15 Temmuz darbe girişiminin avukatlığını yapıyor.
California vekili Dana Rohrabacher, ABD'lilere FETÖ'yü övmek için "Gülen hareketi ülkemizdeki, kurucu atalarımızın zamanına giden Mason örgütlenmesi gibi görünüyor. Gülen hareketi bugün rotary kulüpleri gibi yardım işleri yürütüyor" ifadesini kullanmıştı.
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..Türkiye daeş e yardım ediyor diyenler,kuyruklarını bacak arasına sokmuşken,,bu ve bu gibi salaklara inanan hödükler,,zannedersem inanmak istedikleri için inanıyor..aynı konuyu financal times her gün yazıyordu..o sustu...peki bu salak neyin peşinde...ellerinde ,elle tutacak hiç bir şey kalmadı....elleri sonuna kadar zayıf...bu ülkede bu gibilere kim prim verirki..kevgire çevirirler..kaçış nedenleride o yüzden..
müslüman kılığına girmiş siyonist haçlılar.
derhal mal varlıklarına el konulsun varsa eşi dostu akrabaları hepsinin mal varlıklarına el konulsun bakın nasıl tıpış tıpış gelirler hiç yalvarmaya gerek yoktur feto.nun yedi sülalesini kurutun hiç kimse devlet iyi degildir onun için ülkemizi korumak boynumuzun borcudur
BUNUN KAFASINA SIKACAK BİR BABAYİĞİT YOKMU?
şeytanın (ABD) kucağına oturmuş.vatansız pislik. türkiye ye ve erdoğan a laf atıyor. deccal fetö kendi cennetinde bu mala da ev vermiştir :)) adamların ne dünyası kaldı ne de ahireti fetöcüler son sürat cehenneme gidiyorlar.freni patlamış kamyon gibi.
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