‘Rahatlatıcı tedbirler aldık’

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun neticelerini Perşembe günü Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklayacağını söyledi. Şirketlerin, yüksek faizli borçlanmasının önüne geçecek kararların devreye alınacağını aktaran Kaynak, "Dolardaki yükseliş elbette önemli ama faizdeki yükseliş şirketlerimizi çok çabuk etkiliyor. İnsanımızın günlük hayatına dokunan, şirketlerimizi ve bankalarımızı rahatlatacak bir tedbirler paketini Başbakanımız açıklayacak" dedi.