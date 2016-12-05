Kazanç dizisi

Türk dizileri, adeta para basıyor. Dizi ihracatından elde edilen gelir bu yıl 300 milyon dolara yükseldi. 100’den fazla ülkeye ve 500m ilyon seyirciye ulaşan sektör, Uzakdoğu’ya çıkartma yapmaya hazırlanıyor
Bolivya'dan ABD'ye, Uruguay'dan Almanya'ya, Avusturya'ya kadar dünyanın 100'den fazla ülkesine ihraç edilen Türk dizileri, adeta para basıyor. Türk Cumhuriyetleri'yle 2001'de başlayıp Balkanlar, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya, Amerika ve Latin Amerika gibi bölgelerde büyük genişleme gösteren Türkiye'nin dizi film ihracatından elde edilen gelir de her yıl artıyor. 2014 sonunda 200milyon dolar olan ihracat geliri, geçen yıl 250 milyon dolara çıktı. Bu yıl ise 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.
İHRACATTA İKİNCİYİZ Türkiye'nin tanıtımındada rol oynayan Türk dizilerininyeni pazarlara açılmasınayönelik çalışmalar devam ediyor.Yayınlandığı ülkelerde ulaştığı 500milyon seyirciyi ekran başınakilitleyen Türk dizilerinin yenirotası Uzakdoğu olarak belirlendi.Türk dizileri, Kültür ve TurizmBakanlığı ve İstanbul TicaretOdası işbirliğinde Uzakdoğu'nunen büyük içerik fuarı olan Asya TVForum'da (ATF) boy gösterecek.6-9 Aralık'ta Singapur'dagerçekleştirilecek ATF'ye 5 bindenfazla profesyonelin katılmasıbekleniyor. Fuarda, yabancıyatırımcılara Türkiye'nin filmçekim mekanları da tanıtılacak.Türkiye, ABD'nin ardından enfazla dizi ihraç eden 2'nciülke konumunda. Türkiye dizisektörü yıllar içinde; Binbir Gece,Fatmagül'ün Suçu Ne, Ezel, KaraPara Aşk, Sıla, Yaprak Dökümü,Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi,Çocuklar Duymasın'ın aralarındabulunduğu 150 diziyi, 100'den fazlaülkeye ihraç etti.
* 2014-2015'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kara Para Aşk, ülkeye milyon dolarlar kazandıran diziler arasında yer alıyor.
SİNGAPUR'UNGÜNDEMİTÜRK YAPIMLARI Fuarın resmi programı kapsamında, Türk dizi filmlerinin dünyada gösterdiği başarıya ilişkin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden akademisyenler ile sektörün önde gelen dağıtımcı, yapımcı ve senaristlerinin konuşmacı olarak katılacağı 'CharmOf The TurkishContent' isimli panel düzenlenecek.
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