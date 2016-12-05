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Kazanç si

Türk leri, adeta para basıyor. Dizi ihracatından elde edilen gelir bu yıl 300 milyon dolara yükseldi. 100’den fazla ülkeye ve 500m ilyon seyirciye ulaşan sektör, Uzakdoğu’ya çıkartma yapmaya hazırlanıyor

Kazanç dizisi
Bolivya'dan ABD'ye, Uruguay'dan Almanya'ya, Avusturya'ya kadar dünyanın 100'den fazla ülkesine edilen Türk leri, adeta para basıyor. Türk Cumhuriyetleri'yle 2001'de başlayıp Balkanlar, Ortadoğu, Avrupa, Kuzey Afrika, Asya, Amerika ve Latin Amerika gibi bölgelerde büyük genişleme gösteren Türkiye'nin dizi film ihracatından elde edilen gelir de her yıl artıyor. 2014 sonunda 200 milyon dolar olan ihracat geliri, geçen yıl 250 milyon dolara çıktı. Bu yıl ise 300 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.

İHRACATTA İKİNCİYİZ
Türkiye'nin tanıtımında da rol oynayan Türk dizilerinin yeni pazarlara açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yayınlandığı ülkelerde ulaştığı 500 milyon seyirciyi ekran başına kilitleyen Türk dizilerinin yeni rotası Uzakdoğu olarak belirlendi. Türk dizileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Ticaret Odası işbirliğinde Uzakdoğu'nun en büyük içerik fuarı olan Asya TV Forum'da (ATF) boy gösterecek. 6-9 Aralık'ta Singapur'da gerçekleştirilecek ATF'ye 5 binden fazla profesyonelin katılması bekleniyor. Fuarda, yabancı yatırımcılara Türkiye'nin film çekim mekanları da tanıtılacak. Türkiye, ABD'nin ardından en fazla dizi ihraç eden 2'nci ülke konumunda. Türkiye dizi sektörü yıllar içinde; , , , Kara Para Aşk, Sıla, Yaprak Dökümü, , , 'ın aralarında bulunduğu 150 diziyi, 100'den fazla ülkeye ihraç etti.


* 2014-2015'te yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Kara Para Aşk, ülkeye milyon dolarlar kazandıran diziler arasında yer alıyor.

SİNGAPUR'UN GÜNDEMİ TÜRK YAPIMLARI
Fuarın resmi programı kapsamında, Türk dizi filmlerinin dünyada gösterdiği başarıya ilişkin Türkiye'nin önemli üniversitelerinden akademisyenler ile sektörün önde gelen dağıtımcı, yapımcı ve senaristlerinin konuşmacı olarak katılacağı 'Charm Of The Turkish Content' isimli panel düzenlenecek.
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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