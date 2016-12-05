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Fahiş fiyata fren

Fahiş fiyata fren
Hükümet, ndan kaynaklanan u aşağı çekmek için önemli bir adım daha atıyor. Tarım, Ekonomi, Kalkınma, Maliye, Gümrük Bakanlıkları ve Merkez Bankası işbirliğiyle tarımsal ürün piyasalarını anlık takip etmek için 'erken uyarı sistemi' kuruluyor. Teknolojik altyapısı güçlü sistem ile tarımsal üretimde arz eksikliği olup olmadığı ürün bazında belirlenecek. Sistem, gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak ve fiyat istikrarını destekleyecek. Geçici arz eksikliğinden kaynaklı piyasa dengesizlikleri fiyatlara yansımadan önce, dış ticaret tedbirleri alınacak. Kalıcı arz eksikliğini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler geliştirilecek. Sistem, spekülatif fiyat hareketlerini kaynaklarıyla birlikte tespit edebilecek. Bu arada Rekabet Kurulu, fiyatlar konusunda anlık devrede olacak. Suni fiyatları önlemek için alternatifler ortaya konulacak. Küçük üreticilerin birleştirilmesine yönelik teşvikler devam edecek.

HAZAL ATEŞ
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  • 05 Aralık 2016, Pazartesi
  • Gazete
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