Fahiş fiyata fren

Hükümet, gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonu aşağı çekmek için önemli bir adım daha atıyor. Tarım, Ekonomi, Kalkınma, Maliye, Gümrük Bakanlıkları ve Merkez Bankası işbirliğiyle tarımsal ürün piyasalarını anlık takip etmek için 'erkenuyarı sistemi' kuruluyor. Teknolojik altyapısı güçlü sistem ile tarımsal üretimde arz eksikliği olup olmadığı ürün bazındabelirlenecek. Sistem, gıda ürünlerinde sağlıklı fiyat oluşumunu sağlayacak ve fiyat istikrarını destekleyecek. Geçiciarz eksikliğinden kaynaklı piyasadengesizlikleri fiyatlara yansımadanönce, dış ticaret tedbirleri alınacak. Kalıcı arz eksikliğini gidermeye yönelik uygun teşvik ve tedbirler geliştirilecek. Sistem, spekülatiffiyat hareketlerini kaynaklarıylabirlikte tespit edebilecek. Bu arada Rekabet Kurulu, fiyatlar konusunda anlık devrede olacak. Suni fiyatları önlemek için alternatifler ortaya konulacak. Küçük üreticilerin birleştirilmesine yönelik teşvikler devam edecek.
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