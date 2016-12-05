Çalışana ve emekliye büyük müjde





Ocak ayı milyonlarca çalışan ve emekli için birçok değişikliği beraberinde getirecek. Otomatik bireysel emeklilik sistemi (BES) bu dönemde başlayacak. Memur ve emekliler için zam dönemi de Ocak ayı. Ayrıca asgari ücret belirlenecek ve birçok ödemede artış olacak.



1) PROMOSYON TAMAM

112 milyon emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesi Ocak ayı ile birlikte yapılacak. Promosyonla ilgili açıklamayı Başbakan Binali Yıldırım yapacak.

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2) YENİ ASGARİ ÜCRET

2017 de geçerli olacak asgari ücret bu ay belirlenecek. Şu anda net 1300 lira olan asgari ücretin 1350-1500 lira arasında olması bekleniyor.

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2017 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



3) MAAŞLARA ZAM

9 milyon işçi ve Bağkur emeklisinin maaşı Ocak'ta yüzde 3.73 zam görecek. Temmuz'dan bu yana oluşan 6 aylık enflasyon emeklilerin maaşlarına zam olarak yansıtılacak.

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4) ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ

Çalışanların Asgari Geçim İndirimi (AGÎ) miktarları da yeni asgari ücrete göre belirlenecek. Asgari ücretteki artış AGÎ'ye yansıyacak. Şu anda bekar bir işçi için 123 lira, evli eşi çalışmayan için 148 lira olan AGÎ'nin sırasıyla 135 ve 163 liraya çıkması bekleniyor. Bu da yüzde 10 artış anlamına geliyor.

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5) İŞSİZE YENİ MAAŞ

Asgari ücrete göre belirlenen işsizlik maaşı da Ocak ayı ile birlikte artacak. İşsizlik maaşının 659-1318 lira arasında. En düşük ücret 725 liraya, üst tutar ise 1450 liraya çıkacak.

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6 )MEMURA EN AZ YÜZDE 3

Posta'nın haberine göre;Memur ve memur emeklisi de Ocak ayında toplu sözleşmeden kaynaklanan ilk zamları olan yüzde 3 artışı alacak. İkinci zam ise Temmuz'da yüzde 4 olarak yapılacak.