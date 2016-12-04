Yol Durumu
  1. Çalışan anneye 1.540 lira
  2. 1 Ocak 7 müjde

Hem elektrikli hem yerli

Hem elektrikli hem yerli
Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk ünü üreten , Transist İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı'nda yeni modellerini tanıttı. Konya ve Eskişehir'de Mart ayından bu yana hizmet veren yerli elektrikli otobüsler, Şubat 2017'den itibaren İzmir'de de yollarda olacak. Transist Fuarı için İstanbul'a getirilen 24 metrelik elektrikli otobüsü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, aracın metrobüs hattında test edilmesini istedi. Söz konusu otobüsler kilometre başına yaklaşık 25-30 kuruşluk elektrik tüketiyor. Bu miktar otobüslerin yüzde 80 daha ucuza yol alması anlamına geliyor.

ERHAN ÖZTÜRK
Etiketler: , , ,
  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar