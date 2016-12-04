Hem elektrikli hem yerli

Türkiye'nin yüzde 100 yerli ilk elektrikli otobüsünü üreten Bozankaya, Transist İstanbulUlaşım Kongresi ve Fuarı'nda yeni modellerini tanıttı. Konya ve Eskişehir'de Mart ayından bu yana hizmet veren yerli elektrikli otobüsler, Şubat 2017'den itibaren İzmir'de de yollarda olacak. Transist Fuarı için İstanbul'a getirilen 24 metrelik elektrikli otobüsü inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, aracın metrobüs hattında test edilmesini istedi. Söz konusu otobüsler kilometre başına yaklaşık 25-30 kuruşluk elektrik tüketiyor. Bu miktar otobüslerin yüzde 80 daha ucuza yol alması anlamına geliyor.
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