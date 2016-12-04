Çalışan anneye 1.540 lira

Çalışan annelere dadı desteği büyüyor. İzmir, Bursa ve Antalya'dan sonra İstanbul ve Ankara'nın da projeye dahil edilmesi çalışan anneleri sevindirdi. Proje ile brüt asgari ücretin iki katından az maaş alan anneler 2 yaşını doldurmamış çocukları için bakıcı bulabilecek. Bu bakıcılar için annelere her ay 416 euroyubulan (1.540 lira) ödemeler yapılacak. İnternetten başvurulacak.
Proje kapsamında çocukları için bakıcı bulan annelere her ay 416 euro verilecek. Sistem 5 büyük şehirde devam ediyor.
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