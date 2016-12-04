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ye 1.540 lira

Çalışan anneye 1.540 lira
Çalışan lere dadı desteği büyüyor. , ve 'dan sonra İstanbul ve Ankara'nın da projeye dahil edilmesi anneleri sevindirdi. Proje ile brüt asgari ücretin iki katından az alan anneler 2 yaşını doldurmamış çocukları için bakıcı bulabilecek. Bu bakıcılar için annelere her ay 416 euroyu bulan (1.540 lira) ödemeler yapılacak. İnternetten başvurulacak.

Proje kapsamında çocukları için bakıcı bulan annelere her ay 416 euro verilecek. Sistem 5 büyük şehirde devam ediyor.
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  • 04 Aralık 2016, Pazar
  • Gazete
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