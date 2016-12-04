3.7 milyarlık metro

Gayrettepe-3.Havalimanımetro hattının ihalesi sonuçlandı. Zorlu ihaleyi 999 milyon 769 bin euro bedel ile Kolin İnşaat-Şenbay ortaklığı aldı. Metro hattının 2018 yılı şubat ayında yeni havalimanının açılışına yetiştirilmesi planlanıyor...
İstanbul'un yeni inşa edilen 3. Havalimanı'nı Şişli- Gayrettepe'ye bağlayacak raylı sistem için ihale çalışmasında sona gelindi. Yeni Havalimanı- Gayrettepe metro hattı ihalesini Şenbay-Kolin İnşaat firmaları aldı. Rekor seviyedeki ihalenin bedeli 999 milyon769 bin 962 Euro. Kolin İnşaat 3. Havalimanı'nın inşa eden konsorsiyumun içinde de yer alıyor.
26 DAKİKAYA İNECEK
Gayrettepe-3. Havalimanı ray hattının uzunluğu 36 kilometre. Hatta saatte 120 kilometre yapan hızlı tren setleri kullanılacak. Projede planlanan seyahat süreleri ise Gayrettepe-Havalimanı30 dakika. Planlanan istasyon sayısı ise, 8 olacak. Gayrettepe'den hareket eden raylı sistem sırasıyla Hasdal, Kemerburgaz/Göktürk, Işıklar ve 3.Havalimanı'nda yolcu alacak. İhalesi tamamlanan hattın devreye girmesi için hedeflenen tarih 2018 yılının Şubat ayı. Yeni Havalimanı'nın ilk etabının açılışına ray hattının devreye girmesi planlanıyor. 3.Havalimanı-Gayrettepe hattının ihale edilmesinin ardından gözler Halkalı hattına çevrilmiş durumda. Yeni Havalimanı'nın bağlantı yapılacak ikinci hat olacak Halkalı-Yeni Havalimanı güzergahı 31 kilometre uzunluğunda. Bu hattında devreye girmesi ile Gayrettepe'den Halkalı'ya uzayan 66 kilometrelik bir demiryolu ağı İstanbul'a kazandırılmış olacak.
* Yeni metro hattı le vatandaşlar 30 dakikada Şişli'den havalimanına ulaşabilecek.
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