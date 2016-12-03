Vizesiz Rusya

Rusya'dan Türkiye'ye vize müjdesi geldi. Vizelerin yeniden kaldırılması için düğmeye basıldı. İlk adım olarak hizmet pasaportlarında vize kalkıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı AlekseyMeşkov, Türkiye ile hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye hazır olduklarını söyledi. Meşkov, yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı. Uçak krizi öncesi iki ülke arasında vize uygulanmıyordu.
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