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Vizesiz Rusya
Rusya'dan Türkiye'ye müjdesi geldi. Vizelerin yeniden kaldırılması için düğmeye basıldı. İlk adım olarak hizmet pasaportlarında vize kalkıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Meşkov, Türkiye ile hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye hazır olduklarını söyledi. Meşkov, yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki güvenlik alanındaki kolay olmayan durum dikkate alınınca ilk adım olarak hizmet pasaportlarında vizesiz rejime dönmeye ve iş sektörü için daha ayrıcalıklı koşullar oluşturmaya hazırız" ifadesini kullandı. Uçak krizi öncesi iki ülke arasında vize uygulanmıyordu.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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