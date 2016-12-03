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Varlığını getirene 6 başlıkta güvence

Varlığını getirene 6 başlıkta güvence
Maliye, 31 Aralık'ta sona erecek Varlık Barışı başvurularını teşvik için 6 başlıkta güvence içeren tebliği yayınladı. 31 Aralık'a kadar yurt dışından getirilen para, altın, döviz, menkul kıymetlere ilişkin hesap açma dışında izleme yapılmayacak. Varlığa hangi tarihte sahip olunduğuna bakılmayacak. Varlığın hangi şekilde elde edildiği, değerlendirildiği araştırılmayacak. Bankaların kaynağını araştırma sorumluluğu olmayacak. MASAK, SPK, Gümrük Yasası kapsamında incelenmeyecek. Geçmişe dönük de vergi incelemesi olmayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Vatandaşlarımız varlıklarını, paralarını, altınlarını gönül rahatlığıyla ülkelerine getirsin. Bankalar, aracı kurumlar kendilerine kolaylık gösterecek, kendilerine yardımcı olacak" dedi.

Hazal ATEŞ
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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