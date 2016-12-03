Kredi kartı sahiplerine önemli uyarı!

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, bankaların kredi kartlarını cazip kılmak için alışveriş sonrası puan uygulaması yaptığını, bu puanların para karşılığı kullanılmasının belli bir süreye tabi olduğunu söyledi.

Tüketicilerin yılın son ayında kredi kartlarındaki puanları kontrol etmelerini öneren Küçük, "Bazı tüketicilerimiz kredi kartlarında paraya dönüşecek paranın varlığından habersiz. Bu vatandaşlarımız bilinçli tüketici olarak paralarının olup olmadığını kontrol etsin." dedi.

Kredi kartlarındaki puanların kullanımlarının dönemsel olduğunun altını çizen Küçük, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız puan karşılığı kazandıkları paraları mutlaka kullansın. Aksi takdirde dönemsellik içerdiği için silinecek. Bu konuda tüketicilerimizi duyarlı olmaya çağırıyorum. Kredi kartlarının bilinçli kullanılması konusunda birçok kez uyarılarda bulunduk. Bu uyarıları tekrarlayarak gerektiği kadar kullanım ve alışveriş sonrası mutlaka fatura almalarını söylüyoruz."