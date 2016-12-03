İntibak emekli maaşını artıracak

Yaklaşık 12 milyon emekli, Ocak'ta zam alacak. Artış için geri sayım başlarken; 2000'den sonra emekli olanlar intibak ile ekstra zam umudu taşıyor. Anayasa Mahkemesi'nden emekliler lehine çıkacak bir karar, milyonlara bu zammın kapısını açacak. 2000'den sonra emekli olanların maaşında 355 liraya varan artışlar olacak.



UMUTLAR BİTMEDİ

2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak zammı, diğer emekliler için de umut olmuştu. Bu artıştan 2000'den sonra emekli olanların da yararlanması için yargı süreci başlatılmıştı. İntibak için Ankara 3. İş Mahkemesi'nde ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nde davalar görülmüştü. Türkiye Emekliler Derneği, konunun Anayasa Mahkemesi'ne taşınacağını duyurdu. Türkiye Emekliler Derneği'nin Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Turan Yazıcıoğlu, bilirkişi raporu ve ombudsman kararının emekli lehine olmasına karşın Yargıtay'dan umulan sonucun alınamadığını belirterek, üyelerinin konuyu bireysel başvuru hakkını kullanarak Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı. Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak bir intibak yönündeki karar, 2000'den sonra emekli olanların maaşını artıracak. İlk intibakta, 2000'den önce emekli olanlara 50 ile 355 lira arasında zamlar söz konusu olmuştu. Yeni intibak yapılırsa, 2000'den sonra emekli olanların maaşında da benzer artışlar olması bekleniyor.



